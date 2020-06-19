Возившего на санках труп мужчины подростка отправили в колонию

Суд в Саратовской области вынес приговор подростку из Вольска, который вместе с отцом возил на санках тело забитого до смерти местного жителя. Несовершеннолетнего признали виновным в гибели мужчины.
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Спустя сутки, осознав, что гость мёртв, несовершеннолетний вместе с отцом попытались на санках отвезти труп на окраину Вольска, однако по дороге их напугал прохожий, и они бросили санки. Вскоре отца и сына задержали, они сознались в содеянном.
Суд признал юношу виновным по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее NEWS.ru писал, что следствие заподозрило 12-летнего подростка в причастности к гибели 6-летнего мальчика, утонувшего в Енисее в городской черте Красноярска.
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