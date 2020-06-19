Возившего на санках труп мужчины подростка отправили в колонию

https://static.news.ru/photo/585c434e-b261-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Суд в Саратовской области вынес приговор подростку из Вольска, который вместе с отцом возил на санках тело забитого до смерти местного жителя. Несовершеннолетнего признали виновным в гибели мужчины.

Об этом сообщил СК РФ по Саратовской области. Ранее следствие установило, что вечером 9 декабря 2019 года 17-летний подросток участвовал в застолье в компании отца и 39-летнего знакомого. Гость в какой-то момент вышел на улицу, а затем вернулся в помещение, при этом не сняв обувь. Подростка это разозлило, и он избил мужчину.

Спустя сутки, осознав, что гость мёртв, несовершеннолетний вместе с отцом попытались на санках отвезти труп на окраину Вольска, однако по дороге их напугал прохожий, и они бросили санки. Вскоре отца и сына задержали, они сознались в содеянном.

Суд признал юношу виновным по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru писал, что следствие заподозрило 12-летнего подростка в причастности к гибели 6-летнего мальчика, утонувшего в Енисее в городской черте Красноярска.