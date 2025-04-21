В Подмосковье подростки с ножом и молотком напали на пассажиров электрички

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на трех пассажиров электрички, сообщает Информационный центр Следственного комитета. Кроме того, несовершеннолетние распылили в вагоне газовый перцовый баллончик. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В социальных медиа сообщается, что подростки распылили баллончик в электричке сообщением Александров — Москва, а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров. В результате двое из них получили телесные повреждения, — сообщили в СКР.

РЕН ТВ отметил, что электричка, в которой произошел инцидент, была переполненной. Когда двое из четырех подростков в масках попытались сбежать, в вагоне их задержали пассажиры.

Двое в масках пытались убежать через наш вагон, но их задержали мужчины и скрутили. Второй вырвался, но его тоже поймали в следующем вагоне, — рассказал очевидец.

Известно, что один мужчина получил ранения после того, как подросток избил его дубиной. На станции Мытищи в электричку зашли сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14-летнему Артемию, который поссорился со знакомой девочкой и изнасиловал ее в подъезде дома. Инцидент произошел в июне 2024 года на Гражданском проспекте. Подросток, зная, что его жертва младше 14 лет, совершил преступление прямо на лестничной площадке.