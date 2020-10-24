В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве учителя и отсечении пальца

https://static.news.ru/photo/6f942fb6-1794-11eb-8f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве преподавателя-биохимика из местного государственного технологического университета.

Труп женщины обнаружили 25 октября в квартире дома на улице Димитрова Фрунзенского района. Рядом с её телом нашли отрезанную фалангу пальца. По предварительной версии, неизвестный преступник отрезал своей жертве палец, чтобы разблокировать её смартфон.

В рамках расследования дела следователи задержали мужчину 1984 года рождения. По имеющейся информации, он совершил убийство 22 октября. Причина преступления — личные неприязненные отношения между злоумышленником и жертвой.

С целью сокрытия совершённого преступления подозреваемый отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования её мобильного телефона, — сообщается на официальном сайте СУ СК по Петербургу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительницу Санкт-Петербурга, которая убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, освободили в зале суда сразу после вынесения приговора.