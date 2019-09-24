https://static.news.ru/photo/8c3d900c-dec5-11e9-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Круг. Архивное фото

Дмитрий Весёлов, убивший певца Михаила Круга, опасался мести за своё преступление, сообщил глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления Следственного комитета Шихбала Амирсеидов.

По его словам, убийца перед смертью поделился подробностями преступления с близкими людьми. Они выступили свидетелями по делу, передаёт РИА Новости .

Другой участник налёта, Александр Агеев подтвердил уже известную силовикам ситуацию, когда написал явку с повинной.

Я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое, в целом, в последующем дало общую картину, — заключил следователь.

Ранее News.ru писал, что следствие установило все обстоятельства убийства певца Михаила Воробьёва, известного под псевдонимом Михаил Круг. Согласно проведённому расследованию, артиста застрелил член банды «Тверские волки» Весёлов в содействии с другим членом преступного сообщества Александром Агеевым.

Михаил Круг скончался летом 2002 года из-за пулевых ранений. В его дом в Твери проникли грабители. Помимо певца, дома находились ещё пять человек — его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев).