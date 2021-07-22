Убийца 8-летней девочки на Сахалине приговорён к пожизненному заключению

Сахалинский областной суд признал супружескую пару виновной в похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней девочки. В результате мужчина получил пожизненное заключение в колонии строгого режима, его жена — 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

Также сообщается , что мужчина будет проходить принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Восьмилетняя девочка ушла из дома и по дороге села в автомобиль, которым управлял подсудимый. Там же ехала его жена. Они пообещали девочке доставить её до места назначения, но завезли в лес, где с подстрекательства супруги мужчина изнасиловал ребёнка, а после убил и спрятал тело.

В ходе судебного заседания также было доказано, что подсудимый убил двух человек в 2011 году и изнасиловал ещё одну несовершеннолетнюю в 2018 году.

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