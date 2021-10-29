Толпа мигрантов жестоко избила женщину в автобусе, она «не так посмотрела»

В бельгийском Антверпене толпа мужчин-мигрантов, предположительно из Марокко, избили до крови 57-летнюю местную жительницу. Как сообщило издание Politik Stube, женщина якобы «неправильно на них посмотрела».

Молодые парни обвинили женщину в расизме и принялись её жестоко избивать. Сначала они записали видео, на котором кто-то выкрикнул: «Ты расистка». На что женщина отвечает: «Я не расистка». Под хохот мигрантов и их улюлюканья женщину начинают цеплять руками за одежду.

Grausam! Antwerpen: Migranten sollen 57-JÃ¤hrige aus Bus geworfen haben https://t.co/dMjZbF8rCe via @Politikstube — evelyn zenzius (@EZenzius) October 29, 2021

Затем запись прекращается, и кто-то из очевидцев снял, как пострадавшую выбрасывают из автобуса, она падает на землю вся в крови и кричит от боли. У нее со лба струится кровь, вся её одежда также в крови.

Никто из присутствующих в салоне не попытался остановить избиение и не вступился за бельгийку.

Ранее молодой житель Москвы заступился за девушку в московском метро и был избит тремя дагестанцами. По словам менеджера кафе, в котором он работает, Роман Ковалёв — самый «лучший сотрудник», спортсмен и вообще неконфликтный парень. Женщина пояснила, что он всегда отличался исключительно положительными характеристиками. Недавно он вышел из больницы.