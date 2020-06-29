Создателей финансовой пирамиды задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/63c663a0-b9ef-11ea-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО столичного главка МВД пресекли деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 250 человек. Задержаны четыре человека.

Возбуждён ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они объединены в одно.

О существовании пирамиды в полиции узнали из жалоб потерпевших. По данным следствия, они в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте. Первое время проценты от вложений им выплачивались, но после перезаключения договоров уже с другой организацией выплаты прекратились.

В ходе расследования было установлено, что жительница Москвы организовала кредитно-потребительский кооператив, не имея соответствующей лицензии. Дольщиков удалось привлечь рекламой в Интернете. Им были обещаны высокие проценты, но на самом деле они получали доходы только за счёт взносов новых вкладчиков. Ущерб от незаконной деятельности организации превысил 300 млн рублей.

В ходе обысков полицейские изъяли серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлечённых денежных средств.

Трое фигурантов дела помещены под арест. Одна из подозреваемых отпущена под подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские вместе с таможенниками разоблачили преступную группу, выведшую из России до 1 млрд рублей. Злоумышленники ввозили в стране по завышенным ценам медицинское оборудование, а после его реализации выводили средства через фирмы-«однодневки».