СК: 16 лет назад Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена

https://static.news.ru/photo/6ecf4c40-cb1e-11ea-99c4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В 2004 году ныне задержанный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время расследования убийства бизнесмена Евгения Зори оказывал серьёзное влияние на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что после убийства предпринимателя Фургала задерживали вместе с его партнёром Николаем Мистрюковым в качестве подозреваемых. На тот период времени арестованный бывший губернатор был крупным бизнесменом и депутатом. Его и Мистрюкова отпустили через два дня после задержания. По собранным СК сведениям, Фургал оказывал давление на высокопоставленных сотрудников органов правопорядка.

Правоохранители предоставляли политику сведения о следствии. Информация позволяла скрывать причастность Фургала к преступлениям. Также оказывалось давление на свидетелей, чьи показания могли иметь вес в рамках расследования убийства.

При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. Кроме того, данные о нём и Мистрюкове не были внесены в официальную базу учёта об уголовном преследовании, — сообщается на сайте СК.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия продолжит добиваться снятия всех обвинений с Сергея Фургала.