https://static.news.ru/photo/cccc239c-e797-11e9-b344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»/AMC

Неизвестные лица ранили репортёра National Geographic во время записи интервью с наркоторговцем в мексиканском штате Чиуауа. Интервьюируемый погиб во время нападения.

Произошёл инцидент с применением насилия, в ходе которого был ранен журналист из международной организации National Geographic. Съёмочная группа вела запись в доме, определённом как пункт продажи наркотиков, — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры штата.

По данным местных силовиков, вооруженная группа ворвалась в дом и на месте застрелила наркоторговца. Журналист, чьё имя не раскрывается, был ранен в ногу и в настоящий момент находится в больнице. Другие члены съёмочной группы находятся под охраной стражей порядка.

Журналисты обращались в прокуратуру для консультаций перед интервью, однако не уведомляли о том, что запись будет проходить в доме, где ведётся торговля наркотиками. Ранее помещение уже становилось местом преступления — там застрелили двух членов местной банды.

Мексиканские правоохранители ведут расследование инцидента.

Как ранее сообщал News.ru, в Испании наркоторговцы спасли преследовавших их полицейских, выпавших за борт лодки.