Раскрыты тайные метки на квартирах, привлекающие воров

https://static.news.ru/photo/257b373c-247c-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рекламные флаеры, долгое время висящие на двери квартиры, привлекают грабителей. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Кроме того, по словам эксперта, домушники сами оставляют специальные метки . Так, цветная наклейка на почтовом ящике может означать, что в квартиру легко проникнуть, а нарисованный крестик или знак умножения говорят о том, что хозяева уехали, путь свободен.

При этом грабители активно выслеживают потенциальных жертв в социальных сетях, обращая внимание на публикации в ленте.

Ранее сообщалось, что в Москве была ограблена балерина, бывшая солистка Челябинского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Лариса Ратенко. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое взрослых граждан с ребёнком.