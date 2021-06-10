Раскрыты тайные метки на квартирах, привлекающие воров

Рекламные флаеры, долгое время висящие на двери квартиры, привлекают грабителей. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.
Кроме того, по словам эксперта, домушники сами оставляют
При этом грабители активно выслеживают потенциальных жертв в социальных сетях, обращая внимание на публикации в ленте.
Ранее сообщалось, что в Москве была ограблена балерина, бывшая солистка Челябинского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Лариса Ратенко. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое взрослых граждан с ребёнком.