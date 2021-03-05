Двое взрослых с ребёнком ограбили заслуженную артистку РСФСР

https://static.news.ru/photo/f2a25dc8-7dbb-11eb-a01e-96000091f725_660.jpg Лариса Ратенко Фото: kino-teatr.ru

В Москве была ограблена балерина, бывшая солистка Челябинского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Лариса Ратенко. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое взрослых граждан с ребёнком.

Они вынесли из квартиры артистки изделия из золота, в числе которых было десять коронок. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 5 марта, журналистам сообщил информированный источник в городских правоохранительных органах.

Злоумышленники ограбили квартиру Ратенко в Перуновском переулке. Как сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД, из жилья женщины 1936 года рождения преступники вынесли два золотых кольца, женские часы из золота, десять зубных коронок, два золотых крестика и две золотых цепочки. В квартиру они вошли «свободным доступом».

Нанесённый материальный ущерб оценивается в 50 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Предполагаемые грабители — двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребёнок, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в московском кафе-баре у женщины украли шубу ценой 200 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Неназванная девушка 1983 года рождения пришла в полицию с заявлением и рассказала, что кража случилась 3 марта «с 19 часов вечера до 5 утра». Источник сообщает, что шубу похитили у замглавы одного из департаментов Минздрава России.