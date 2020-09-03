Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

https://static.news.ru/photo/9c6c7912-ede1-11ea-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Подчинённые экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц. Такое заявление сделал прокурор в Басманном суде Москвы. По его словам, некоторые участники процесса «испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников».

Эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер, — цитирует РИА Новости прокурора.

Как писал NEWS.ru, арестованный по обвинению в организации убийств Сергей Фургал заявил на заседании в Басманном суде, что считает своё уголовное дело политическим.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт.

В СК подчеркнули, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к этим преступлениям. Но работа значительно осложнялась тем, что осведомлённые люди были запуганы и отказывались давать показания на бывшего главу региона. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение.

С момента задержания экс-губернатора в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.