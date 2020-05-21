Полицейские поймали студентов на сбыте наркотиков и фальшивых денег

Сотрудники полиции Калининграда задержали пятерых студентов местных вузов за сбыт фальшивых денег и наркоторговлю. В составе преступной группы трое юношей и две девушки в возрасте от 19 до 23 лет.
В отношении подозреваемых возбуждены головные дела. Согласно их материалам, студенты приобретали поддельные пятитысячные банкноты в Интернете и расплачивались ими при совершении покупок в различных магазинах и заведениях общепита. Купленные на фальшивые деньги товары молодые люди перепродавали.
В ходе обысков в местах проживания участников преступной группы полицейские изъяли фальшивые купюры, а также амфетамин. Кроме того, на территории города было найдено несколько закладок с этим наркотиком, которые оборудовали студенты,
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске была пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской. Её организатором оказался ранее судимый 21-летий студент одного из местных колледжей.
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