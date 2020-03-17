https://static.news.ru/photo/f41e8b86-6836-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Пушкарев (архивное фото) Фото: vlc.ru

Экс-глава администрации Владивостока Игорь Пушкарёв, получивший 15 лет лишения свободы за коррупционные преступления, отправлен в колонию в Спасском районе Приморского края.

По моей информации, Игорь Пушкарёв отправился в колонию № 33 в Спасском районе Приморья, — заявил ТАСС его адвокат Александр Высоцкий.

Тверской суд Москвы признал Пушкарёва виновным в коррупции 9 апреля 2019 года. Помимо лишения свободы, экс-чиновник должен оплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Кроме экс-мэра Владивостока также осудили его брата Андрея Пушкарёва. Он был приговорён к 8-летнему условному сроку с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Следствие установило, что с 2009 по 2015 год Игорь Пушкарёв получил взятки на сумму 75 млн рублей. Он препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах по строительству дорог. Также мэр Владивостока обеспечил победу в конкурсе предприятия «Дороги Владивостока». С ним был заключён контракт на сумму в 1,2 млрд рублей на поставку материалов, подконтрольных компаниям группы «Востокцемент». Из-за этого родственники мэра получили доход в размере 41,7 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего мэра Владивостока доставили в СИЗО из города.