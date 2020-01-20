https://static.news.ru/photo/6e66ed0e-3c02-11ea-b241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Пушкарёв/ВКонтакте

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, получивший 15 лет колонии за коррупцию, доставлен из столицы в СИЗО Владивостока.

Вероятно, что Пушкарёв примет участие в заседаниях суда по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании с него и его компании 3,2 млрд руб. О своём присутствии на слушаниях он ходатайствовал ранее.

Ну вот я и во Владивостоке. Путь сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте. Но, несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток — мой дом, а дома всегда лучше, — сообщается в аккаунте бывшего мэра в соцсети «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году подследственными коррупционерами возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, завил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что на имущество обвиняемых в коррупции был наложен арест на сумму 12,9 млрд рублей. При этом, по данным ведомства, среди должностных лиц больше всего коррупционеров оказалось в МВД.