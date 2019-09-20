https://static.news.ru/photo/6b590704-db91-11e9-b4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Сети появилось видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Ранее стало известно, что старший прапорщик Алексей Смирнов расстрелял двух работников УСБ МВД, когда те пытались его задержать за получение взятки.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении издания «Коммерсантъ», видно, как один из полицейских, пытаясь обезвредить прапорщика, бросился на направленный в его сторону пистолет. Выстрел прозвучал, когда их разделяли буквально сантиметры. После этого Смирнов покинул место преступления.

Ещё один сотрудник полиции Алексей Лимонов успел выбежать на улицу, но, обессилев, упал на землю. Он получил пять огнестрельных ранений, за его жизнь сейчас борются врачи.

Как писал News.ru, 35-летний полицейский Алексей Смирнов 18 сентября расстрелял двух работников УСБ МВД, когда те пытались его задержать. Один из сотрудников правоохранительных органов — старший лейтенант Максим Веялко — в результате скончался. Второй получил ранения. Борцы с коррупцией установили, что Смирнов занимался поборами с пассажиров метро, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Когда сотрудники УСБ МВД вошли в его кабинет и попросили показать полученные деньги, тот выхватил из кармана пистолет и открыл стрельбу.