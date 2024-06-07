Прокурор запросил 14,5 года научного руководителя одной из ЧВК Научному руководителю ЧВК «ЕНОТ» Молокоедову запросили 14,5 года тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение запросило 14,5 года строгого режима для Андрея Молокоедова, обвиняемого в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством, сообщает «Коммерсант». Следствие считает его научным руководителем частной военной компании «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ).

По данным газеты, Кунцевский суд Москвы рассматривает дело повторно. По итогам первого заседания суд уже выносил приговор в 14,5 года заключения, однако апелляционная инстанция отменила его и направила дело на пересмотр. Известно, что Молокоедов свыше пяти лет находится под стражей.

Следствие считает, что экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под видом военно-патриотической организации ЕНОТ. Подсудимый организовал нападение на дом жителя Туапсе, а также угрозы директору АО «Мираксбиофарма», чтобы тот отказался от своей должности.

Несколькими днями ранее Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «ЕНОТ», обвиняемых в разбоях и кражах. В зале суда были освобождены бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук и еще четверо фигурантов. Обвинение настаивало, что Мрищук и экс-майор ФСБ Антон Брякшев создали под видом военно-патриотической организации преступное сообщество.