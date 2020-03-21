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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту убийства 56-летнего мужчины. Его зарезали в кафе во время празднования собственной свадьбы, которая состоялась накануне.

По версии следствия, в кафе у погибшего возникла ссора с 50-летним мужчиной. Последний нанёс ему множество ударов ножом в область груди. Пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый в преступлении задержан. Решается...