https://static.news.ru/photo/936560fa-6c30-11ea-8231-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Студентка четвёртого курса одного из вузов Москвы обратилась в полицию по факту кражи. По имеющейся информации, из квартиры девушки злоумышленник украл предметы антиквариата и посуду на 19 млн рублей.
Об этом 22 марта журналистам сообщили представители пресс-службы главка полиции Москвы.
Отмечается, что ценные вещи были похищены из квартиры по адресу: 5-я улица Соколиной Горы. Преступник попал внутрь путём свободного доступа.
Он проник в квартиру, откуда украл антикварную мебель, люстру, посуду, холст. Материальный ущерб составил около 19 млн рублей. По факту произошедшего началась доследственная проверка, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы полиции.
Как ранее писал NEWS.ru, полиция разыскивает преступника, совершившего кражу из торгующего кухонной утварью магазина в Басманном районе столицы.