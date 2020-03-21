Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентка четвёртого курса одного из вузов Москвы обратилась в полицию по факту кражи. По имеющейся информации, из квартиры девушки злоумышленник украл предметы антиквариата и посуду на 19 млн рублей.

Об этом 22 марта журналистам сообщили представители пресс-службы главка полиции Москвы.

Отмечается, что ценные вещи были похищены из квартиры по адресу: 5-я улица Соколиной Горы. Преступник попал внутрь путём свободного доступа.

Он проник в квартиру, откуда украл антикварную мебель, люстру, посуду, холст. Материальный ущерб составил около 19 млн рублей. По факту произошедшего началась доследственная проверка, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы полиции.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция разыскивает преступника, совершившего кражу из торгующего кухонной утварью магазина в Басманном районе столицы.

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