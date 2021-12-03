Названа причина смерти академовского маньяка в иркутской колонии

Академовский маньяк Никита Лыткин умер в иркутской колонии после того, как «перестарался» при очередной «демонстративной» попытке суицида. Сейчас основной версией кончины осуждённого является неудачная попытка симулировать самоубийство, заявил Lenta.ru источник в правоохранительных органах.

Установлено, что Лыткин перед смертью требовал смягчения условий отбытия наказаний и несколько раз угрожал самоубийством. Очередная попытка носила явно демонстрационный характер, но заключённый перестарался, — заявил собеседник.

Лыткин совершал преступления в паре с Артёмом Ануфриевым в иркутском Академгородке. На момент убийств ему не было 18 лет. Своих жертв они убивали с помощью молотков и холодного оружия.

В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорён к 24 годам лишения свободы, а его напарник — к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд вынес приговор Павлу Шувалову, известному как тулунсукий маньяк. Он получил 24 года колонии строгого режима за два изнасилования и два убийства. За 30 лет Шувалов совершил около трёх десятков преступлений.