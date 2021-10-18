Тулунского маньяка приговорили к колонии после 30 лет преступлений

Иркутский областной суд вынес приговор Павлу Шувалову, также известному как Тулунский маньяк: 24 года колонии строгого режима за два изнасилования и два убийства. При этом за 30 лет он совершил около трёх десятков преступлений, сообщает Lenta.ru.

Павла Шувалова задержали после совершённого изнасилования в январе 2019 года. По словам следователя Евгений Карчевский, руководившего тогда «маньячной группой» СУ СКР по Иркутской области, Шувалов начал совершать преступления в 1991 году, как вернулся из армии.

За ним числятся минимум 27 изнасилований и два убийства, но по многим истёк срок давности, а по некоторым расследование продолжается. также часть материалов утратили во время Тулунского наводнения.

Шувалов нападал на женщин со спины, угрожал ножом и утаскивал в подвал или в кусты. По его словам, двух жертв он убил случайно, по версии следствия — намеренно.

Ранее сообщалось, что таксиста-маньяка приговорили к пожизненному заключению в Московской области. Он подвозил девушек, после чего насиловал их.