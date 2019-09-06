Двое неизвестных ограбили мужчину, ранив его из огнестрельного оружия, в центре Москвы недалеко от Павелецкого вокзала.
Об этом агентству городских новостей
По некоторым данным, 6 сентября на Павелецкой площади должна была состояться сделка по обналичиванию 10 млн рублей. Возможно именно эти средства и были похищены нападавшими. Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.
Ранее 6 сентября произошло разбойное нападение на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Она получила несколько ударов электрошокером, но серьёзных травм не получила — возможно оружие не сработало. Как сообщал News.ru, Памфилова отбилась от нападавших стулом.