https://static.news.ru/photo/39a0a198-d0d0-11e9-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Stolt / CHROMORANGE/Global Look Press

Двое неизвестных ограбили мужчину, ранив его из огнестрельного оружия, в центре Москвы недалеко от Павелецкого вокзала.

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в Главном управления МВД РФ по столице. Сообщение о разбойном нападении поступило около 18:00. Потерпевший выходил из кредитно-финансового учреждения в момент, когда на него напали двое злоумышленников. Они несколько раз выстрелили в свою жертву из огнестрельного (возможно травматического) оружия, забрали сумку с крупной денежной суммой и скрылись в неизвестном направлении.

По некоторым данным, 6 сентября на Павелецкой площади должна была состояться сделка по обналичиванию 10 млн рублей. Возможно именно эти средства и были похищены нападавшими. Состояние пострадавшего мужчины не уточняется.

Ранее 6 сентября произошло разбойное нападение на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Она получила несколько ударов электрошокером, но серьёзных травм не получила — возможно оружие не сработало. Как сообщал News.ru, Памфилова отбилась от нападавших стулом.