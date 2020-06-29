Местный предприниматель расстрелян в Краснодаре на улице

https://static.news.ru/photo/6240d0ee-ba4c-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооружённое нападение совершено на бизнесмена в Краснодаре. Инцидент произошёл на улице Левоневского.

В этот момент 47-летний бизнесмен находился в своей машине, к ней подъехала Lada Granta белого цвета, из которой неизвестные открыли огонь по предпринимателю. В результате мужчина получил огнестрельное ранение, сообщает РЕН ТВ.

Момент нападения на предпринимателя зафиксировала камера видеонаблюдения. Известно, что пострадавший возглавляет компанию, которая работает на рынке интернет-услуг. Полиция сейчас занимается поиском злоумышленников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночь на 28 июня на территории Назранского района Ингушетии злоумышленники обстреляли автомобиль. Одним из двух раненных в результате стрельбы оказался сотрудник полиции.