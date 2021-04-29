Мать семейства подозревают в убийстве мужа и двоих детей

https://static.news.ru/photo/bcbb4e0a-b696-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: surb.sledcom.ru

Жительницу Приморья подозревают в убийстве собственного мужа и двоих детей. Следственное управление СК РФ возбудило по факту преступления уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, тела 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти были обнаружены 29 апреля в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Подозрение в преступлении пало на мать семейства. В результате розыскных мероприятий она была задержана и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу назначен ряд перспектив. включая психиатрическую.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в убийстве новорожденной дочери. Тело ребёнка было найдено на мусорном полигоне. Женщина объявлена в розыск.