Мать семейства подозревают в убийстве мужа и двоих детей

Жительницу Приморья подозревают в убийстве собственного мужа и двоих детей. Следственное управление СК РФ возбудило по факту преступления уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По имеющимся данным, тела 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти были
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.
Подозрение в преступлении пало на мать семейства. В результате розыскных мероприятий она была задержана и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу назначен ряд перспектив. включая психиатрическую.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в убийстве новорожденной дочери. Тело ребёнка было найдено на мусорном полигоне. Женщина объявлена в розыск.