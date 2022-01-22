Хакеры слили в Сеть данные российского оборонного предприятия «Алмаз-Антей»

Неизвестные слили в Даркнет данные оборонного предприятия «Алмаз-Антей». В сообщении указано, что это сделано в рамках расплаты за российскую агрессию в сторону Украины. Объём данных, отправленных в Сеть на продажу составил 9 ГБ, передаёт Telegram-канал Readovka.

В тексте объявления по продажи секретной информации сказано, что данный поступок — это «плата» за военную агрессию России против Украины.

Как только мы разместили старую версию, мы получили несколько угроз расправы с требованием удалить её. Мы удалили. Теперь мы публикуем все данные, — написано в релизе.

По информации Readovka, данные в полном объёме находятся в свободном доступе на теневых форумах. Киберпреступники также анонсировали скорое распространение документации других оборонных предприятий, таких как НМЛК, НПО «Сплав», ВПК «НПО Машиностроения», Концерн «Океанприбор», АО «МЗ РИП», «КБ Машиностроения», «МПО-Гидроприбор», и других.

Ранее хакеры взломали британский ювелирный дом Graff Diamonds, в результате которого они завладели данными состоятельных клиентов. В их числе оказались высокопоставленные граждане различных стран, актёры и магнаты.

По словам хакеров, они опубликовали в Даркнете 69 тысяч конфиденциальных документов, это всего лишь 1% от украденных данных. Позже стало известно, что среди пострадавших оказались голливудские актёры Том Хэнкс и Алек Болдуин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, а также бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев.