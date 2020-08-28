Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

https://static.news.ru/photo/867d1a08-e94f-11ea-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны сотрудниками полиции и СК РФ.

Как стало известно NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, руководители «Мособлэнерго» за общее покровительство при заключении подрядных договоров получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. На выполнение работ допускались только подрядчики, аффилированные с Брижань и Астаповым.

Материалы уголовного дела свидетельствуют о системной коррупции, организованной в акционерном обществе задержанными руководителями. Уровень жизни этих лиц явно не соответствовал их доходам. Отмечается, что Брижань и Астапов владеют автомобилями класса люкс, недвижимостью в Европе и загородными виллами. Задержанных поместили в ИВС на улице Петровка в Москве. Хамовнический суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал об уголовном деле в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова. В расследовании в отношении него о взятке фигурирует рекордная сумма в 3 млрд рублей.