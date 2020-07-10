Двоих полковников ФСИН задержали за сбор «дани» с подчинённых

https://static.news.ru/photo/657d91e0-c2ab-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух полковников ФСИН на территории Нижегородской области. Как рассказали в региональном управлении СК РФ, офицеры «обложили данью» своих подчинённых.

Подозреваемыми в организации преступной схемы оказались замначальника ГУ ФСИН по работе с личным составом Евгений Сычёв и руководитель отдела по начислению зарплат Степан Вахонин. По версии следствия, офицеры в июле 2020 года начали вымогать у подчинённых деньги. Пользуясь начальственным положением, Сычёв и Вахонин требовали от сотрудников от 30 до 50 тысяч рублей в обмен на выписываемые премии. Сумма «дани» вычислялась в зависимости от размера финансового поощрения.

В настоящее время офицеров задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По месту работы и проживания злоумышленников проводятся обыски. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, против заместителя главы свердловского управления Росгвардии Ильи Лабко возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба от его действий составила 2,2 млн рублей.

За осень 2018 года управление Росгвардии заключило с подрядной организацией два контракта на ремонт казарм ОМОНа Росгвардии. Лабко и ещё два фигуранта договорились, что акты работ будут подписаны до того, как сами работы будут выполнены.