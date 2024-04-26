Дикий Крым: дочь цирковой гимнастки похитили и закопали в чемодане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Накануне полиция задержала в Евпатории предполагаемых убийц 23-летней местной жительницы Джессики Кужной. За четыре дня до трагедии она вышла из дома и перестала выходить на связь. Как выяснили стражи порядка, девушку задушили приятели, когда она находилась у них в гостях. Ряд СМИ пишет, что перед убийством злоумышленники пытались изнасиловать крымчанку. Подробности происшествия — в материале NEWS.ru.

Когда и как пропала Джессика Кужная

21 апреля поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Крыму сообщил об исчезновении Джессики Кужной. Она перестала выходить на связь с близкими, а на следующий день не появилась на работе.

«Разыскивается моя доченька. Вышла из дома и по сей день не вернулась. Безумно больно сейчас от ее исчезновения. Она моя жизнь! Мое дыхание!» — писала в соцсетях мать крымчанки Анна Кужная. Она уточнила, что у дочери никогда не было проблем с законом.

Фото: vk.com/dzhessika1033 Джессика Кужная

Добровольцы распространили ориентировки на Кужную. Среди особых примет — высокий рост (184 сантиметра), рыжие волосы, небольшое коричневое пятно на серо-зеленой радужке левого глаза, тату в виде цветов на правой ноге, а также татуировки в виде собачьей лапы и надписи на левой руке. Однако эта информация не помогла спасателям.

Как рассказал один из добровольцев, в поисках, продолжавшихся четыре дня, участвовали порядка 50 человек. По его словам, телефон девушки все это время работал, но она никак не реагировала на попытки связаться с ней. Было решено использовать биллинг и проверить камеры наблюдения в местах, где она появлялась до исчезновения, отметил он.

24 апреля волонтеры и полицейские нашли тело Кужной, помещенное в большую сумку. Она была закопана в лесу в Сакском районе Крыма. Как писал KP.RU, перед смертью нападавшие связали девушку скотчем, затем задушили и попытались сжечь.

Кто убил молодую жительницу Евпатории

Тело Кужной удалось найти благодаря ее предполагаемым убийцам. Полицейские установили круг общения крымчанки, маршруты передвижения ее знакомых, изучили записи с камер уличного видеонаблюдения, а также осмотрели места жительства подозреваемых и самой девушки.

Крымское управление МВД установило личности предполагаемых убийц. Ими оказались 26-летний житель Евпатории и его приятель, 29-летний житель Красноперекопского района. Они дали признательные показания на допросе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчины работали охранниками в одном из местных супермаркетов. По данным KP.RU, Кужная часто посещала этот магазин и общалась с подозреваемыми. Как установили следователи, в день исчезновения девушка вместе с приятелями находилась в доме на территории Красноперекопского района. Между ними произошел конфликт.

«В ходе конфликта девушка была задушена. В рамках проверки показаний на месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело», — говорится в сообщении крымского управления СК РФ.

По словам подозреваемого, произошел «небольшой конфликт с оскорблениями, который перерос в драку», в ходе которой он причинил девушке «травмы, несовместимые с жизнью». После этого он вместе с сообщником попытался спрятать тело «всеми возможными способами».

Telegram-канал SHOT сообщает, что перед убийством мужчины пытались изнасиловать девушку. KP.RU пишет о том, что на ее теле были найдены «следы от изнасилования». Однако официального подтверждения этой информации нет.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи намерены предъявить мужчинам обвинение в убийстве в составе группы лиц. Ранее они не были судимы, но попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно о Джессике Кужной

Кужная не дожила до своего дня рождения два месяца. 21 июня ей бы исполнилось 24 года. Близкие отзываются о ней как о спокойной и ответственной девушке. Она работала официанткой в местной пиццерии. Кужная предпочитала проводить свободное время дома. Девушка увлекалась живописью и занималась танцами, что подтверждает ее профиль в TikTok.

Последние романтические отношения были у Кужной достаточно давно. Подруга девушки рассказала aif.ru, что она не встречалась с молодым человеком, но иногда выбиралась погулять или посидеть в кафе с подругами.

«Веселая всегда, планы строила большие. Это ошеломляющее происшествие. Мы сейчас просто в шоке от этого зверства и не понимаем, почему все так произошло», — сказала девушка.

Анна Кужная — воздушная гимнастка. Она в разводе с отцом Джессики. Судя по информации в соцсетях, женщина работает в цирке шапито «Максимус». В начале апреля она уехала на гастроли: сначала в Москву, затем в Курскую область.

В первых числах месяца Джессика приезжала в столицу навестить мать. Тогда Анна писала на прощание: «Я знаю, мы скоро встретимся снова. Я знаю, ты будешь крепка и здорова, я Ангела тебе своего отдала, пусть бережно хранит тебя. Ведь километры — не навсегда!»

Как только Джессика перестала выходить на связь, Анна прервала гастроли и выехала из Курской области в Крым.

Случались ли подобные убийства раньше

Летом 2022 года в Петрозаводске пропала 25-летняя Диана Фролова. Девушка возвращалась домой после небольшой поездки в Санкт-Петербург. Последний раз ее видели, когда она заходила в подъезд.

Подозрения пали на 50-летнего соседа петрозаводчанки Василия Петрова. Камеры зафиксировали, как после исчезновения Фроловой он выходил из дома с большими сумками. Мужчина отказался давать показания. Поиски девушки длились несколько дней. Ее расчлененное тело было найдено в болоте недалеко от деревни Машезеро с признаками насильственной смерти.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подозрения следователей оказались верными. Они установили, что сосед напал на Фролову, изнасиловал, а затем убил. Позже Петров частично признал вину. При этом он взял ответственность только за убийство и расчленение тела.

Процесс по делу длился почти полтора года. Присяжные заседатели единогласно признали Петрова виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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