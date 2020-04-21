Членов банды телефонных мошенников задержали в Москве и Пензенской области

https://static.news.ru/photo/b48af85e-83c7-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в столичном регионе и Пензенской области восьмерых членов банды телефонных мошенников, которая специализировалась на обмане пожилых граждан. На счету злоумышленников — десятки афер, общий ущерб от которых превышает 22 млн рублей.

Мошенники организовали несколько колл-центров, в том числе три мобильных, которые обзванивали пенсионеров и сообщали о якобы причитающихся им компенсациях за ранее купленные лекарства. Для их получения злоумышленники предлагали потерпевшим оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации.

В ходе обысков у мошенников полицейские обнаружили и изъяли базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, бланки свидетельств на компенсации и оборудование для их изготовления.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»). Их расследование контролируется главой МВД Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные мошенники обманули жительницу Ямала на 5,3 млн рублей. Они убедили женщину, что с её банковской карты незаконно списываются средства, и заставили совершить ряд действий, которые привели к потере денег.