Членов банды телефонных мошенников задержали в Москве и Пензенской области

Сотрудники полиции задержали в столичном регионе и Пензенской области восьмерых членов банды телефонных мошенников, которая специализировалась на обмане пожилых граждан. На счету злоумышленников — десятки афер, общий ущерб от которых превышает 22 млн рублей.
Мошенники организовали несколько колл-центров, в том числе три мобильных, которые обзванивали пенсионеров и сообщали о якобы причитающихся им компенсациях за ранее купленные лекарства. Для их получения злоумышленники предлагали потерпевшим оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации.
В ходе обысков у мошенников полицейские обнаружили и изъяли базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, бланки свидетельств на компенсации и оборудование для их изготовления.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»). Их расследование контролируется главой МВД Владимиром Колокольцевым,
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные мошенники обманули жительницу Ямала на 5,3 млн рублей. Они убедили женщину, что с её банковской карты незаконно списываются средства, и заставили совершить ряд действий, которые привели к потере денег.
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