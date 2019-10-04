https://static.news.ru/photo/8031fd2a-e753-11e9-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: samara.sledcom.ru

Следователи Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли четыре человека. Тела двух мужчин 58 и 50 лет и двух женщин 35 и 40 лет с признаками отравления окисью углерода обнаружили в сгоревшем доме по улице Кутузова в Тольятти.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, устанавливают подозреваемых и изучают обстоятельства произошедшего.

Как писал News.ru, в частном жилом доме на территории Тольятти в ночь на 5 октября произошёл пожар. В МЧС рассказали, что сообщение о возникновении пожара поступило в спасательные службы в 00:37 по местному времени. Возгорание ликвидировали в 01:52. Предварительной причиной ЧП спасатели тогда назвали короткое замыкание электропроводки.