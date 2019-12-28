https://static.news.ru/photo/eabf2dbc-2a00-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Полицейские задержали с поличным мужчину из Брянска при попытке сбыть запрещённые вещества. В ходе последующего обыска в его квартире было обнаружено ещё 30 килограммов наркотиков.

В УФСБ сообщили, что задержанный хранил у себя мефедрон, амфетамин, кокаин и гашиш. У следствия есть основания полагать, что мужчина является членом преступной группы, организующей поставки нелегальных веществ в Брянскую область, передаёт ТАСС.

Если вина задержанного будет доказана, ему придётся провести в тюрьме до 20 лет. Уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере».

Как писал NEWS.ru ранее, двое подельников, которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы. Чтобы преступников не заподозрили в продаже наркотиков, они придумали тайный язык, состоящий из символов и знаков. С помощью них они общались в мессенджерах и сбывали запрещённые вещества.