Беглый осуждённый позвал на свидание сотрудников ФСИН

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в течение месяца переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора осуждённым преступником в Свердловской области, чтобы задержать его.

Как сообщает ГУ ФСИН по региону, некий Б. украл мобильный телефон. Его задержали, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием части доходов в пользу государства. Б. отбывать наказание не захотел, скрылся от контроля инспекции и съехал с указанного в личном деле адреса.

Делом занялся отдел розыска ФСИН. Сотрудники нашли аккаунт беглеца в соцсети «ВКонтакте», зарегистрировались под женским именем и начали переписываться с осуждённым. Среди прочего, мужчина показывал правоохранителям свои ролики в TikTok. После месяца общения осуждённый пригласил «собеседницу» на свидание к себе в село Некрасово Белоярского района.

К сожалению, на автобусной остановке, куда он пришёл встречать возлюбленную, его ждало разочарование — вместо неё приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись. Наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — рассказали в областном ГУ ФСИН.

Ранее израильская контрразведка провела спецоперацию «Разбитое сердце» по разоблачению хакеров, которые пытались получить доступ к смартфонам бойцов армии страны. Как писал NEWS.ru, начиная с января палестинцы из движения ХАМАС знакомились в социальных сетях с израильскими солдатами, выдавая себя за девушек. Для создания образа фото и личные данные брались с реальных страниц. Хакеры в ходе общения предлагали бойцам установить мобильное приложение, напоминающее Snapchat, чтобы обменяться пикантными фотографиями. На самом деле на смартфоны устанавливались зловредные программы.