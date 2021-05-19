Беглый банкир и кинопродюсер Глоцер стал фигурантом нового уголовного дела

https://static.news.ru/photo/66d5d6cc-b910-11eb-a2b1-96000091f725_660.jpg Юрий Глоцер Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. Банкиры, среди которых был Глоцер, отмыли более 1,5 млрд рублей, переведя их в кипрские и британские офшоры, пишет «Коммерсант».

Сумма же всех хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд рублей. Уголовное дело против бывших председателя правления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил глава ГУ СУ СКР Денис Колесников. Это сделано потому, что Денис Пуресев имеет статус действующего адвоката — члена чеченской коллегии «Низам». Он с прошлого года находится под стражей в СИЗО, другие участники — в розыске.

За исключением Пуресева, обвинение по отмыванию денег в особо крупном размере организованной группой предъявлено всем остальным соучастникам заочно. По версии следствия, фигуранты с период с сентября 2014 года по март 2016 года похитили из банка 22 млрд 712 млн 880 тысяч рублей, зачисляя деньги на счета подконтрольных организаций под видом выдачи им кредитов.

Изначально речь шла о хищении порядка 13 млрд рублей. Как установило следствие, деньги оказались на счетах сотен фиктивных юрлиц, получивших их по договорам купли-продажи или оплаты услуг. Часть похищенных средств была переведена в офшоры. После легализации денег сообщники купили в России и за границей недвижимость на 1,5 млрд рублей.

В банке держали средства, в частности, Первый канал и ВГТРК, лицензию у него отобрали ещё в 2016 году. Вскоре после этого из России сбежали топ-менеджеры и совладельцы кредитной организации. Юрий Глоцер, по некоторым данным, сейчас находится на Украине, откуда пытается добиться, чтобы Интерпол исключил его из своей розыскной базы.

Как сообщалось ранее, в июне прошлого года силовики задержали троих бывших сотрудников банка «БФГ-Кредит». Им вменяется растрата 12,9 млрд рублей. Фигурантов зовут Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн.