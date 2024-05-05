Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце дважды за неделю

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Вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце второй раз за неделю, следует из данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики. По информации специалистов, событие длилось 20 минут. Кроме прочего, было зафиксировано три вспышки класса М.

5 мая в 09:01 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Они сопровождаются выбросом плазмы. Облака способны достигать поверхности Земли, что провоцирует магнитные бури.

Днем ранее ученые зафиксировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одна из самых мощных вспышек произошла в 09:19 утра по московскому времени 4 мая.

В рентгеновском диапазоне на группе пятен 3 663 (N26W09) зарегистрирована вспышка класса M9.1 длительностью 28 минут. Эта вспышка сопровождалась нарушением радиосвязи на коротких волнах. Кроме того, были зафиксированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, и М1.6. Первая вспышка была зарегистрирована в 01:45 мск.