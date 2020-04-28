В «Роскосмосе» рассказали о предстоящем запуске «Прогресс МС-15»

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС запустят в июле 2020 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Отмечается, что на Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а», который выведет «Прогресс МС-15» на орбиту.
Запуск к МКС запланирован на июль этого года, — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-14» с грузом для Международной космической станции (МКС).
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корпус ракеты украсили соответствующей символикой — логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.