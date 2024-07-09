В Роскосмосе оценили стоимость перехода к конвейерному выпуску спутников Роскосмос: для перехода к конвейерному выпуску спутников нужно 60 млрд рублей

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Сборка спутника

В Роскосмосе оценивают переход к конвейерному выпуску спутников в 60 млрд рублей, заявил в Кремле глава госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, которые приводит ТАСС, такой переход будет проходить в два этапа.

Действительно, мы где-то оцениваем вместе с кооперацией: чтобы перейти на эту новую модель, около 60 миллиардов [потребуется]. Будем делать в два этапа, обсуждается вопрос бюджетной поддержки. <...> Первый этап — 2026 год, потом — 2028 год, — сказалБорисов.

Он уточнил, что сход первого аппарата с конвейера запланирован на 2026 год. Глава Роскосмоса также напомнил, что основные мощности для выпуска многоспутниковой группировки построят на предприятиях Роскосмоса: НПО имени С. А. Лавочкина в Химках и АО «Решетнев» в Железногорске. Первое будет специализироваться на дистанционном зондировании Земли, второе — на телекоммуникационном направлении.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. В ходе своего выступления на конференции «Пилотируемые полеты в космос» Соловьев представил дорожную карту, на которой обозначены примерные даты создания лунных модулей и высадки первых россиян на спутнике Земли.