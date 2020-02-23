https://static.news.ru/photo/647c2486-5623-11ea-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official SpaceX/flickr.com

Российские специалисты опасаются, что группировка из 12 тысяч спутников Starlink, которые запускает на орбиту компания Илона Маска SpaceX, могут быть использованы в военных целях.

Такое предположение озвучил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев. По его словам, командующий Военно-космическими силами США Джон Рэймонд, назначенный на должность в январе 2020 года, встретился с Маском и главами других компаний и говорил с ними о возможности использования их гражданских аппаратов в интересах Пентагона, передаёт телеканал «Звезда».

Он с ними проводил разговор о том, как использовать их гражданские аппараты в интересах повышения потенциала Военно-космических сил Соединённых Штатов Америки, — рассказал Боев в программе «Военная приёмка».

SpaceX запустит почти 12 тыс. спутников Starlink для обеспечения всех жителей планеты широкополосным доступом в Интернет. На орбиту аппараты будут выведены после 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно. Аппарат содержит 60 мини-спутников для создания сети интернет-покрытия Starlink.