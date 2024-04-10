В РАН объяснили выбор полярной орбиты для космической станции РФ Глава ИКИ РАН: полярная орбита позволит РОС лучше изучить северные сияния

Российскую орбитальную станцию (РОС) вывели на полярную орбиту, поскольку на этом расстоянии северные сияния можно изучать детальнее, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной ко Дню космонавтики. По его словам, с полярной орбиты также можно осматривать всю территорию России и Северный морской путь.

Почему [для РОС] была выбрана полярная орбита? Потому что она позволяет осматривать всю территорию России, осмотреть Северный морской путь, делать это регулярно, — сказал Петрукович.

Глава ИКИ РАН добавил, что на полярной орбите можно устанавливать приборы для мониторинга ресурсов и льдов. По его словам, подобные исследования является одним из основных направлений РОС.

Кроме того, мы будем пролетать через область полярных сияний практически насквозь. <…> Это очень интересный момент для наблюдений и для анализа их происхождения. А полярные сияния это одно из основных проявлений космической погоды, — заявил Петрукович.

Ученый отдельно отметил важность экспериментов по исследованию Земли, которые проводят на РОС. Он утверждает, что количество опытов на орбитальной станции будет превышать другие по всем научным направлениям, кроме медико-биологических.

Петрукович во время пресс-конференции отметил, что ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы. Он подчеркнул, что на ней будет доставлен ультрафиолетовый телескоп «Спектр-УФ». Более того, ракета более экологична и может нести на себе огромный вес.