https://static.news.ru/photo/9dcee344-c6fa-11e9-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Роскосмос

Российский корабль «Союз МС-14» с грузами и роботом «Фёдором» на борту второй раз попытается пристыковаться к Международной космической станцией (МКС) 27 августа.

Время стыковки — 06:12 мск (соответствует 23:12 по времени Восточного побережья США). Об этом сообщается на сайте NASA.

В американском космическом ведомстве уточнили, что на 06:59 мск понедельника назначен перевод пристыкованного к МКС «Союза МС-13» от модуля «Звезда» к малому исследовательскому модулю «Поиск». Именно к нему и не смог причалить «Союз МС-14».

Система автоматической стыковки «Курс» на модуле «Звезда» была проверена и работает идеально, — говорится в сообщении.

В NASA поясняли, что стыковка «Союза МС-14» в субботу было прервано из-за проблем с усилителем системы «Курс» на борту МКС.

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв говорил, что стыковку начнут в районе 8-9 утра по московскому времени.

Директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что колебания на «Союзе МС-14» могли возникнуть из-за неустойчивой работы радиотехнической системы, ранее писал News.ru.