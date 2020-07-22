В КНР признали успешным запуск первого зонда для исследования Марса

https://static.news.ru/photo/ad10c656-ccad-11ea-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Запуск первого китайского зонда по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу-1») прошёл успешно, сообщили в национальном космическом управлении страны.

Запуск ракеты весом примерно в пять тонн осуществили с «Тяньвэнь-1» приблизительно в 07:45 мск. Как отмечается, станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Через 2167 секунд после запуска ракета вывела зонд на заданную орбиту, сообщает Центральное телевидение Китая.

Название зонду, как уточнили в Китае в апреле 2020 года, дали в честь произведения китайского поэта Цай Юаня «Вопросы к небу».

Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы. Кроме того, главной целью создатели аппарата называют нахождение возможных признаков жизни на Марсе либо получение информации о потенциальной пригодности планеты к жизни людей при изменении условий на ней в будущем.

Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), созданным инженерами ОАЭ, стартовала с японского острова Танэгасима. Запуск миссии к Марсу прошёл в назначенное время — 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 мск).