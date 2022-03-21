В ИКИ РАН рассказали, когда Европе удастся самой запустить марсоход

Европейское космическое агентство (ЕКА) не запустит марсоход Rosalind Franklin без помощи России в ближайшие годы, заявил замдиректора Института космических исследований РАН по вопросам реализации проекта ExoMars Олег Кораблёв «Газете.Ru». Он объяснил, что для аппарата нужна будет другая посадочная система.

Проект имеет совершенно исключительный статус. Никогда таких проектов не было, и, наверное, больше не будет, ведь в нём всё переплетено. Для марсохода придётся сделать другую посадочную систему, которая сейчас российская. Это делается не за два года, возможно, за четыре при какой-то авральной работе. Платформа «Казачок» собиралась с 2013 года, — сообщил Кораблёв.

Кроме того, есть вопрос связи с Землёй, а для этого должен работать ретранслятором орбитальный аппарат TGO, который запустили в 2016 году. По словам Кораблёва, не ясно, сколько он ещё проработает.

Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars. Правящий совет агентства счёл невозможным дальнейшую совместную работу из-за событий на Украине, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приоcтановки деятельности по взаимодействию с российской госкорпорацией.