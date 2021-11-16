В ГД назвали «фантазиями» слова США об испытаниях РФ космического оружия

Утверждения США о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие и создаёт угрозу для МКС, не соответствуют действительности. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он также уличил США в двойных стандартах в вопросе испытания оружия в космосе, сообщает «Интерфакс».

Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса, — цитирует агентство парламентария.

Швыткин добавил, что власти США прибегают к двойным стандартам. Они говорят о недопустимости проведения испытания оружия в космосе, но сами при этом активно продвигают такие вопросы.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие и тем самым создала угрозу безопасности экипажа МКС. В космическом командовании США уточнили, что речь идёт об уничтожении на орбите одного из советских спутников, что привело к появлению поля обломков. В NASA заявили, что экипаж МКС был вынужден запираться в пристыкованных к станции космических кораблях в надежде избежать столкновения с обломками спутника.