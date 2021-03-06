Учёный раскрыл первые подробности российской миссии на Венеру

https://static.news.ru/photo/ef434a8c-450c-11e9-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brocken Inaglory/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Началось финансирование первой российской миссии на Венеру. Полученных средств достаточно для проектирования и разработки комплексной программы исследования планеты на два года вперёд. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Финансирование началось, оно достаточное для уровня проектирования на период в два года, — сказал Зелёный в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что в рамках проектирования аппарата «Венера-Д» будут обсуждаться следующие проекты программы.

Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций, — подчеркнул учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые со времён СССР Россия начала проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая отправится с миссией на соседнюю планету. Стартовали переговоры с исполнителями по заключению договоров.

Предыдущий отечественный аппарат отправлялся к Венере в 1984 году.