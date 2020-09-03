Учёный объяснил, как на Луне появляется ржавчина

https://static.news.ru/photo/46d99a40-ede9-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские исследователи опубликовали работу, в которой говорится, что на Луне был обнаружен оксид железа гематит. Это минерал, который образуется только при взаимодействии воды и кислорода. Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта объяснил, откуда на Луне появилась такая ржавчина.

По словам эксперта, гематит образовался из-за падения на поверхность железных метеоритов. Также минерал мог появиться вследствие воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы. Слюта подчеркнул, что в институте был проведен специальный эксперимент. В результате опытов учёные доказали, что нанофазы железа в лунном реголите образуются в результате метеоритного удара, плавления и термовосстановления под воздействием ударной волны. Само железо под воздействием кислорода окисляется на протяжении миллионов лет.

Также Слюта рассказал, как на Луне появились вода и кислород. К постепенному накоплению воды привели следующие факторы: падение комет (на них может содержаться до 15% льда) и взаимодействие солнечного водорода и кислорода от метеоритов. Распад 90% молекул воды происходит под воздействием космических факторов, остальное прилипает к лунному грунту.

Кислород на Луну приносят выдуваемые солнечными ветрами кометы и астероиды. Данный процесс длится сотни миллионов лет.

Мы понимаем этот процесс. Заслуга наших зарубежных коллег в том, что они обнаружили этот оксид, который если там и присутствует, то в мизерных количествах. Если это так, то обнаружили ещё один минерал, присутствующий на Луне. Видимо такой процесс идёт окисления, - цитирует учёного РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетникова (ИСС) разрабатываетнавигационную систему для Луны.