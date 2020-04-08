Учёные показали фото чёрной дыры вблизи

Команде учёных удалось получить наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной чёрной дыры с извергаемой из неё мощной реактивной струёй.
Чёрная дыра, за которой ведутся наблюдения, находится в центральной области квазара 3C 279, расположенного в 5 млрд световых лет от Земли.
Выбросы, запечатлённые на фото, получаются, когда материя падает в чёрную дыру и часть вещества ускоряется почти до скорости света. Также учёным удалось зафиксировать вращение аккреционного диска и измельчение любого материала, который оказывался в чёрной дыре,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры 4U 1755-338, которая «молчала» с 1996 года.
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