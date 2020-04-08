Учёные показали фото чёрной дыры вблизи

https://static.news.ru/photo/c71f6672-79a3-11ea-8329-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Команде учёных удалось получить наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной чёрной дыры с извергаемой из неё мощной реактивной струёй.

Чёрная дыра, за которой ведутся наблюдения, находится в центральной области квазара 3C 279, расположенного в 5 млрд световых лет от Земли.

Выбросы, запечатлённые на фото, получаются, когда материя падает в чёрную дыру и часть вещества ускоряется почти до скорости света. Также учёным удалось зафиксировать вращение аккреционного диска и измельчение любого материала, который оказывался в чёрной дыре, пишет Event Horizon Telescope.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры 4U 1755-338, которая «молчала» с 1996 года.