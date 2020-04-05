Российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры

https://static.news.ru/photo/94d39016-776a-11ea-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: srg.iki.rssi.ru

Зафиксирована вспышка чёрной дыры, не проявлявшей признаки активности более 20 лет. Её зафиксировал российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Как сообщили в Роскосмосе, в ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» 1 апреля зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра галактики. Им оказалась чёрная дыра 4U 1755-338, которая молчала с 1996 года.

Телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой чёрной дыры, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что такая активность говорит о возобновлении «падения» в чёрную дыру вещества от ближайшей звезды, с которой она, возможно, находится в одной системе.

Ранее NEWS.ru писал, что после столкновения двух нейтронных звёзд в 2017 году, которое астрофизики назвали огромной научной удачей, образовались гравитационные волны, распространившиеся по всей Вселенной. Учёные считают, что они смогли обнаружить их сигналы и подтвердить гипотезу о чёрных дырах.