Российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры

Зафиксирована вспышка чёрной дыры, не проявлявшей признаки активности более 20 лет. Её зафиксировал российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».
Как сообщили в Роскосмосе, в ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» 1 апреля зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра галактики. Им оказалась чёрная дыра 4U 1755-338, которая молчала с 1996 года.
Телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой чёрной дыры, — цитирует «Интерфакс» сообщение.
Отмечается, что такая активность говорит о возобновлении «падения» в чёрную дыру вещества от ближайшей звезды, с которой она, возможно, находится в одной системе.
Ранее NEWS.ru писал, что после столкновения двух нейтронных звёзд в 2017 году, которое астрофизики назвали огромной научной удачей, образовались гравитационные волны, распространившиеся по всей Вселенной. Учёные считают, что они смогли обнаружить их сигналы и подтвердить гипотезу о чёрных дырах.