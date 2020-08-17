Учёные планируют искать жизнь на Венере

https://static.news.ru/photo/99bb771c-e0b3-11ea-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Исследователи собираются проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на второй планете от Солнца. Сделать это планируется с помощью новых фотографий во время будущих миссий на Венеру. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

Надеемся в наших будущих экспедициях это [наличие движения] проверить. Но для этого ничего специального не надо — нужно просто очень хорошее качественное телевидение и передача его результатов, — рассказал Зелёный ТАСС.

По мнению учёного, теория о том, что «жизнь может иметь совершенно разные формы в разных условиях», является вполне закономерным представлением.

Зелёный также рассказал, что российский астрофизик Ксанфомалити, который умер в 2019 году, исследовал фотографии, полученные с аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», и заметил движение объектов. На основе исследований он выдвинул гипотезу о существовании жизни на этой планете.

По словам учёного, данными исследований уже заинтересовался Новосибирский институт катализа Сибирского отделения РАН. Во время эксперимента при экстремально высоких значениях температуры и давления, но всё-же ниже, чем на Венере, исследователи выявили иную самоорганизацию молекул.

Жизнь — это просто самоорганизация вещества. На Венере могут быть жизнеобразующие элементы, отличающиеся от Земли, — предположил Зелёный.

Кроме того, по словам учёного, в перспективе планируется «провести лабораторные эксперименты: какая органическая химия возникает при таких экстремальных температурах».

Как писал NEWS.ru, ранее физики впервые увидели взаимодействие «кристаллов времени».