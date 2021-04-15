Учёные нашли способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

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Спасти Землю от столкновения с астероидом Апофис, если тот станет угрожать планете, можно будет, ударив по нему как шаром в бильярде. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.

В интервью РИА Новости Захаров пояснил , чтобы избежать столкновения с Землёй, траектория огромного и тяжёлого астероида должна быть изменена, если по нему стукнуть другим телом много меньшего размера, чью траекторию изменить намного легче, чем у крупного небесного тела.

Учёный, однако, отметил, что астероиды имеют, как правило, не круглую форму и обеспечить необходимую небесно-механическую задачу довольно непросто. Поэтому следует внимательно наблюдать за потенциально опасными небесными телами, чтобы быть готовыми к выбору методов и средств защиты планеты.

При этом учёный подчеркнул, что на нынешней орбите Апофис не представляет угрозы для планеты. Не исключено, что под воздействием гравитации орбита изменится, но вероятность этого крайне невелика.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Его диаметр составляет 325 метров. По расчётам специалистов. существует вероятность 2,7%, что небесное тело столкнётся с Землёй в 2029 году. Позже расчёты были пересмотрены, и оказалось, что у астероида нет шансов столкнуться с нашей планетой как минимум на протяжении ещё ста лет. Об этом писал NEWS.ru.