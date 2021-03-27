Астероид Апофис оставит Землю в покое минимум на 100 лет

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Новый анализ движения приближающегося к Земле астероида Апофис помог лучше рассчитать его траекторию и показал, что в ближайшем будущем «камень» на нашу планету не упадёт. Объект получил известность как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предыдущие прогнозы говорили о том, что во время будущих сближений с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах Апофис имеет совсем не нулевые шансы рухнуть на неё.

Удар «глыбы» диаметром свыше 300 метров способен вызвать глобальную катастрофу. Теперь учёные уверены, что Апофис не устроит «конец света» минимум в течение 100 лет. Его удалили из списка подобных астероидов.

5 марта 2021-го Апофис совершил очередное — достаточно удалённое — сближение. Объект пролетел почти в 17 млн километрах, почти в 50 раз дальше Луны. Астрономы наблюдали за его движением, обмениваясь радарными сигналами с помощью обсерватории Goldstone и получая отражённую волну с помощью Green Bank Telescope, передаёт NASA. В следующий раз — в 2029-м — Апофис подберётся к Земле на расстояние 32 тысяч километров — ближе некоторых спутников, работающих на геосинхронной орбите. Но опасности он, как и в прошлые десятилетия, для планеты не представляет.

Как писал NEWS.ru, учёные из Университета Техаса пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за падения астероидов. Они обнаружили метеоритную пыль в кратере Чикшулуб, который расположен на полуострове Юкатан. Эта пыль соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 млн лет назад. Специалисты извлекли образцы горной породы и нашли присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, зато в обилии присутствует в некоторых типах астероидов.