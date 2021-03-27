Астероид Апофис оставит Землю в покое минимум на 100 лет

Новый анализ движения приближающегося к Земле астероида Апофис помог лучше рассчитать его траекторию и показал, что в ближайшем будущем «камень» на нашу планету не упадёт. Объект получил известность как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предыдущие прогнозы говорили о том, что во время будущих сближений с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах Апофис имеет совсем не нулевые шансы рухнуть на неё.
Удар «глыбы» диаметром свыше 300 метров способен вызвать глобальную катастрофу. Теперь учёные уверены, что Апофис
5 марта 2021-го Апофис совершил очередное — достаточно удалённое — сближение. Объект пролетел почти в 17 млн километрах, почти в 50 раз дальше Луны. Астрономы наблюдали за его движением, обмениваясь радарными сигналами с помощью обсерватории Goldstone и получая отражённую волну с помощью Green Bank Telescope,
Как писал NEWS.ru, учёные из Университета Техаса пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за падения астероидов. Они обнаружили метеоритную пыль в кратере Чикшулуб, который расположен на полуострове Юкатан. Эта пыль соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 млн лет назад. Специалисты извлекли образцы горной породы и нашли присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, зато в обилии присутствует в некоторых типах астероидов.