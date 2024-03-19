Ученые NASA обнаружили в космосе «алкогольные облака» и подняли бокалы

Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил ряд сложных органических молекул, включая этанол (производное спирта), в составе льдов на поверхности пылинок в двух протозвезд — NGC 1333 IRAS 2A и IRAS 23385+6053, следует из статьи, опубликованной в журнале Astronomy&Astrophysics. Как сообщает британский таблоид The Daily Star, ученые отметили прорыв, подняв бокалы за научное открытие.

Группа астрофизиков во главе с Уиллом Роча из Лейденского университета в Нидерландах сообщила, что в составе облаков, окружающих протозвезды, обнаружены этанол, муравьиная кислота, метан в твердой фазе, формальдегид и диоксид серы. По их оценкам, эти соединения являются ключевыми для создания потенциально пригодных для жизни миров. Ученые подняли бокалы за прорыв, отметив, что их открытие вселяет надежду на возможное будущее человечества в космосе.