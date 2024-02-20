Стало известно, кто первым узнает о приближении «астероида Судного дня» NASA: ученые передадут данные о потенциальной угрозе астероида властям региона

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Первыми об «астероиде Судного дня», который представляет для Земли потенциальную угрозу, узнают власти региона, куда предположительно может упасть небесное тело, пишет LIFE.ru. Для этого астрономы всего мира поддерживают связь друг с другом через Международную сеть предупреждения об астероидах (IAWN). Так, если предполагаемой территорией падения станут США, исследователи обратятся в Белый дом.

Уже в Вашингтоне власти должны будут решить, как сообщить населению об астероиде. Если астероид будет не континентальной, а глобальной угрозой, информация сразу же поступит в Управление ООН по вопросам космического пространства. При этом руководитель программы Координационного управления планетарной защиты NASA Линдли Джонсон признался, что у него «на столе нет красного телефона» для экстренных сообщений, но порядок действий продуман.

В NASA уверены, что, если о приближении небесного тела станет известно за 5-10 лет, есть шанс предотвратить его падение. Так, в рамках эксперимента DART был нанесен намеренный удар космическим аппаратом по небольшому астероиду, чтобы проверить, как изменится его траектория.

Член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский ранее рассказал, что приближающийся к Земле астероид Бенну находится в миллионах километрах от планеты, поэтому угрозы для нее нет. По его словам, темы столкновения астероида с Землей сейчас популярны и такие «пугалки» звучат все чаще.